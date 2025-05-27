Країни ЄС відхилили пропозицію Іспанії щодо офіційного статусу каталонської мови

Країни ЄС відхилили пропозицію Іспанії щодо визнання каталонської, баскської та галісійської офіційними мовами Євросоюзу.

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У вівторок, 27 травня, на засіданні Ради ЄС із загальних справ у Брюсселі країни-члени відхилили пропозицію Іспанії надати каталонській, баскській та галісійській мовам статус офіційних мов Євросоюзу. Це стало політичною невдачею для прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, який пообіцяв каталонській партії «Хунтс» домогтися визнання цих мов в обмін на підтримку його уряду у 2023 році, пише Politico.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес майже два роки намагався заручитися одностайною підтримкою країн ЄС, але пропозиція викликала скептицизм через значні витрати на переклад усіх документів ЄС та побоювання, що інші мовні меншини в Європі можуть вимагати аналогічного статусу.

Представник партії «Хунтс» визнав зусилля Іспанії, але не уточнив, чи партія притягатиме Санчеса до відповідальності за невиконання обіцянки. Відмова ЄС ускладнює для Санчеса ухвалення нового бюджету та виконання вимог НАТО щодо збільшення оборонних витрат, адже для цього потрібна підтримка «Хунтс».

Водночас вказується, що Іспанія запропонувала покрити всі витрати на переклад, наголошуючи на унікальності каталонської, баскської та галісійської мов, які мають співофіційний статус на національному рівні. Проте країни-члени залишилися непереконними через фінансові та юридичні сумніви.

Водночас міністр освіти Іспанії Пілар Алегрія заявила, що Мадрид продовжить лобіювати визнання цих мов і планує повторно винести питання на голосування в майбутньому.

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