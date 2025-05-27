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Страны ЕС отклонили предложение Испании о предоставлении каталонскому языку официального статуса

19:42, 27 мая 2025
Страны ЕС отклонили предложение Испании о признании каталонского, баскского и галисийского официальными языками Евросоюза.
Страны ЕС отклонили предложение Испании о предоставлении каталонскому языку официального статуса
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Во вторник, 27 мая, на заседании Совета ЕС по общим делам в Брюсселе страны-члены отклонили предложение Испании предоставить каталонскому, баскскому и галисийскому языкам статус официальных языков Евросоюза. Это стало политической неудачей для премьер-министра Испании Педро Санчеса, который пообещал каталонской партии «Хунтс» добиться признания этих языков в обмен на поддержку его правительства в 2023 году, пишет Politico.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес почти два года пытался заручиться единогласной поддержкой стран ЕС, но предложение вызвало скептицизм из-за значительных расходов на перевод всех документов ЕС и опасений, что другие языковые меньшинства в Европе могут потребовать аналогичного статуса.

Представитель партии «Хунтс» признал усилия Испании, но не уточнил, будет ли партия привлекать Санчеса к ответственности за невыполнение обещания. Отказ ЕС усложняет для Санчеса принятие нового бюджета и выполнение требований НАТО по увеличению оборонных расходов, поскольку для этого необходима поддержка «Хунтс».

При этом указывается, что Испания предложила покрыть все расходы на перевод, подчеркивая уникальность каталонского, баскского и галисийского языков, которые имеют соофициальный статус на национальном уровне. Однако страны-члены остались непреклонными из-за финансовых и юридических сомнений.

В то же время министр образования Испании Пилар Алегрия заявила, что Мадрид продолжит лоббировать признание этих языков и планирует повторно вынести вопрос на голосование в будущем.

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Испания

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