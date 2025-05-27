Смерть 5-летнего мальчика на лечении зубов – врач из Львова пытается остановить дело через мобилизацию

Суд рассматривает обвинительный акт в отношении врача по факту смерти 5-летнего мальчика во время лечения зубов в одной из частных клиник.

Иллюстративное изображение

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В суде находится на рассмотрении обвинительный акт в отношении врачихи по факту в одной из частных клиник Львова. Однако врачиха мобилизовалась на военную службу.

Как сообщили в прокуратуре, в судебном заседании сторона защиты подала ходатайство в суд о приостановлении уголовного производства в связи с мобилизацией обвиняемой.

В прокуратуре заявили, что не согласны с этим, поэтому подано ходатайство об изменении ей меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, а кроме того, прокуроры будут возражать против приостановления уголовного производства.

Также подготовлено ходатайство о разрешении на ее задержание с целью привода в суд для рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.