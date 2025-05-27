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Смерть 5-річного хлопчика на лікуванні зубів – лікарка зі Львова намагається зупинити справу через мобілізацію

19:20, 27 травня 2025
Суд розглядає обвинувальний акт стосовно лікарки за фактом смерті 5-річного хлопчика під час лікування зубів в одній з приватних клінік.
Смерть 5-річного хлопчика на лікуванні зубів – лікарка зі Львова намагається зупинити справу через мобілізацію
Ілюстративне зображення
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На розгляді суду перебуває обвинувальний акт стосовно лікарки за фактом в одній з приватних клінік Львова. Однак, лікарка мобілізувалася на військову службу.

Як повідомили у прокуратурі, у судовому засіданні сторона захисту подала клопотання до суду про зупинення кримінального провадження у звʼязку з мобілізацією обвинуваченої.

У прокуратурі заявили, що не згодні з цим, відтак подано клопотання про зміну їй запобіжного заходу із домашнього арешту на тримання під вартою, а крім цього прокурори будуть заперечувати проти зупинення кримінального провадження.

Також підготовлено клопотання про дозвіл на її затримання з метою приводу до суду для розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу.

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прокуратура Львів підозрюваний

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