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Трамп планує посилити перевірку соцмереж для іноземних студентів: співбесіди на візи призупинено

20:23, 27 травня 2025
Команда Трампа призупиняє співбесіди на студентські візи, розглядаючи запровадження перевірки соцмереж.
Трамп планує посилити перевірку соцмереж для іноземних студентів: співбесіди на візи призупинено
Джерело фото: Shutterstock
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Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість запровадження обов’язкової перевірки соціальних мереж для всіх іноземних студентів, які подають заявки на навчання в США, що значно розширює попередні подібні заходи. Про це йдеться в заяві, отриманій виданням Politico.

Згідно з нею, від вівторка, 28 травня, для підготовки до такої перевірки адміністрація доручила посольствам США та консульським відділам призупинити планування нових співбесід для заявників на студентські візи (категорії F, M і J).

Якщо план буде реалізовано, це може значно сповільнити обробку студентських віз і завдати удару по багатьох університетах, які значною мірою залежать від іноземних студентів як джерела фінансування.

«Негайно, у рамках підготовки до розширення обов’язкової перевірки соціальних мереж, консульські відділи не повинні додавати нові місця для співбесід на студентські чи обмінні візи (F, M, J), доки не будуть отримані подальші вказівки в окремій телеграмі, яку ми очікуємо найближчими днями», – йдеться в повідомленні.

Як пише Politico, раніше адміністрація запровадила певні вимоги до перевірки соцмереж, спрямовані переважно на студентів, які могли брати участь у протестах проти дій Ізраїлю в секторі Гази.

У телеграмі не уточнюється, що саме перевірятимуть у соціальних мережах, але згадуються виконавчі укази, спрямовані на запобігання тероризму та боротьбу з антисемітизмом.

Водночас багато працівників Держдепартаменту приватно скаржилися, що попередні вказівки, наприклад, щодо перевірки студентів, які брали участь у протестах на кампусах, були нечіткими.

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США віза Дональд Трамп університет

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