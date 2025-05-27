Україна та США обговорили підтримку у протистоянні РФ та створення інвестиційного фонду відбудови

В Офісі Президента відбулася зустріч із делегацією США.

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Заступники керівника Офісу Президента України Ігор Брусило та Павло Паліса провели зустріч з американською делегацією на чолі з Тайлером Брейсом, старшим експертом Комітету з міжнародних відносин Сенату США та радником сенатора Джима Ріша. Участь також узяла заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр.

Як повідомили в Офісі Президента, українська сторона підкреслила, що зброя та фінансова допомога США відіграють ключову роль у протистоянні російській агресії, та висловила сподівання на продовження цієї підтримки. Американська делегація, своєю чергою, відзначила готовність України до безумовного припинення вогню та досягнення справедливого миру.

«Україна публічно оголошувала про свою готовність до будь-якого терміну дії безумовного припинення вогню, однак Росія залишається основною перешкодою в цьому процес», – наголосив Ігор Брусило.

Сторони обговорили законодавчі ініціативи американських сенаторів, спрямовані на підтримку тривалого миру, а також Угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Ця угода стала основою для поглиблення співпраці.

Також ішлося про подальший розвиток співробітництва в різних сферах, особливо в посиленні військових спроможностей і торгівлі.

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