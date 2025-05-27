Практика судів
  1. В Україні

Україна та США обговорили підтримку у протистоянні РФ та створення інвестиційного фонду відбудови

20:36, 27 травня 2025
В Офісі Президента відбулася зустріч із делегацією США.
Україна та США обговорили підтримку у протистоянні РФ та створення інвестиційного фонду відбудови
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступники керівника Офісу Президента України Ігор Брусило та Павло Паліса провели зустріч з американською делегацією на чолі з Тайлером Брейсом, старшим експертом Комітету з міжнародних відносин Сенату США та радником сенатора Джима Ріша. Участь також узяла заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр.

Як повідомили в Офісі Президента, українська сторона підкреслила, що зброя та фінансова допомога США відіграють ключову роль у протистоянні російській агресії, та висловила сподівання на продовження цієї підтримки. Американська делегація, своєю чергою, відзначила готовність України до безумовного припинення вогню та досягнення справедливого миру.

«Україна публічно оголошувала про свою готовність до будь-якого терміну дії безумовного припинення вогню, однак Росія залишається основною перешкодою в цьому процес», – наголосив Ігор Брусило.

Сторони обговорили законодавчі ініціативи американських сенаторів, спрямовані на підтримку тривалого миру, а також Угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Ця угода стала основою для поглиблення співпраці.

Також ішлося про подальший розвиток співробітництва в різних сферах, особливо в посиленні військових спроможностей і торгівлі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

США Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет рекомендував схвалити законопроект про перевірку декларацій доброчесності суддів

ВККС зможе ініціювати перевірку декларації доброчесності — як за власною ініціативою, так і за зверненням.

Після конкурсу до апеляційних судів, кадрова ситуація в судах може стати ще гіршою – Вища рада правосуддя

Значна частина суддів з судів першої інстанції можуть стати суддями апеляційних судів, тоді як добір в суди першої інстанції тільки набирає обертів.

НАЗК нарахувало порушень у деклараціях посадовців ТЦК на 36,8 млн грн – при тому, що перевірило лише 18 декларацій

Агентство з питань запобігання корупції за 2024-2025 роки встигло провести повні перевірки лише 18 декларацій посадовців ТЦК.

ВП ВС довелося скасувати рішення у справі про залиття квартири після ЄСПЛ, який вказав на обов'язок судів з'ясувати факт завчасного отримання сторонами судових повісток чи копій скарг

Кожній стороні має бути забезпечена можливість ознайомитися із зауваженнями або доказами, наданими іншою стороною, у тому числі із апеляційною скаргою іншої сторони, та надати власні зауваження – Великій Палаті Верховного Суду довелося направити малозначну справу на новий розгляд після рішення ЄСПЛ.

Жінка просила встановити факт проживання однією сім’єю без реєстрації з чоловіком, але при цьому була у шлюбі з іншим – що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що перебування жінки в зареєстрованому шлюбі унеможливлює встановлення судом факту її спільного проживання з іншим чоловіком однією сім'єю без реєстрації шлюбу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Капустинський
    Віктор Капустинський
    керівник апарату Верховного Суду
  • Тетяна Янчук
    Тетяна Янчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду