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В США из перевернувшейся фуры вылетели 250 млн пчел, видео

18:57, 31 мая 2025
В штате Вашингтон перевернулся грузовик, перевозивший пчел.
В США из перевернувшейся фуры вылетели 250 млн пчел, видео
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В штате Вашингтон Соединенных Штатов перевернулся грузовик с пчелами — на свободу вылетело около 250 миллионов пчел. Об этом сообщил офис шерифа округа Вотком.

Инцидент произошел на трассе вблизи города Линден. Транспорт перевозил около 70 тысяч фунтов (более 31 тонны) ульев с медоносными пчелами.

В результате аварии около 250 миллионов пчел оказались на свободе. На место происшествия прибыли представители власти, работники коммунальных служб и эксперты по пчеловодству.

Правоохранители отметили необходимость спасти как можно больше пчел. Для этого планировали оперативно восстановить ульи, чтобы дать насекомым возвратиться к ним.

На помощь прибыли более 20 пчеловодов, чтобы восстановить и установить на место все ульи.

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США

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