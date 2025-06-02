Netflix представил трейлер третьего сезона сериала «Игра в кальмара» – видео

После кровавой концовки сезона 2 в финальном сезоне игрок 456 оказался в самом тяжелом положении.

Источник фото: Netflix

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Netflix выпустил официальный трейлер третьего и финального сезона популярного сериала «Игра в кальмара». Показ последних серий состоится 27 июня.

Как сообщается на официальном сайте стримингового сервиса, новый трейлер демонстрирует кровавую битву, которая ожидает Ги Хуна (Ли Чон Че), его друзей и врагов, включая загадочного Фронтмена. События нового сезона продолжают сюжет, завершившийся на финале второго сезона, где Ги Хун возглавил восстание против солдат в «Игре в кальмарах», однако его попытка переворота не удалась, и многие его союзники погибли.

«Новый сезон сосредоточится на том, что Ги Хун может сделать после того, как все его усилия потерпели неудачу. Он в полном отчаянии, после того как потерял все и видит, что все его попытки были тщетными», — рассказал создатель сериала Хван Дон Хек.

Трейлер третьего сезона также показывает, как в конце ролика Фронтмен снимает маску, и голос за кадром спрашивает: «Игрок 456, ты все еще веришь в людей?»

Трейлер также подтверждает, что ужасная кукла Йон Хи вернется для нового раунда игры. В новом сезоне на Ги Хуна и его соперников ждут новые вызовы, а также жуткая игра, которая добавит еще больше напряжения в сюжет.

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