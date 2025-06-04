В НАГС объяснили, когда начнет действовать новая процедура классификации должностей госслужащих

Классификация должностей позволит сравнивать оплату труда на госслужбе с рынком труда в Украине – бухгалтеров с бухгалтерами, юристов с юристами, HR с HR, а не госслужащих в целом с обезличенным рынком.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАГС) объяснили, что новая процедура классификации должностей, определенная постановлением Кабмина 369, начнет действовать с момента официального опубликования и вступления в силу закона №4282-IX о реформе оплаты труда государственных служащих (законопроект 8222).

До этого времени применяется действующая (старая) процедура классификации должностей, по которой заключения не предоставляются.

Все письма с результатами классификации должностей, отправленные до вступления в силу Закона №4282-IX, будут обработаны по действующей на сегодня (старой) процедуре.

«Итак, следим за официальным опубликованием Закона и вступлением в силу», — подчеркнули в НАГС.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 3 июня подписал закон №4282-IX, которым в Украине введена новая система оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей на постоянной основе.

Подробно изменения, внесенные этим законом о реформе оплаты труда госслужащих, ранее анализировала «Судебно-юридическая газета». Также мы писали, что изменится для работников аппаратов судов.

По словам НАГС, классификация должностей позволит понять, какие профессиональные направления работы есть на государственной службе. Даст возможность сравнивать оплату труда на госслужбе с рынком труда в Украине – бухгалтеров с бухгалтерами, юристов с юристами, HR с HR, а не госслужащих в целом с обезличенным рынком.

«Таким образом, внедрение новой системы оплаты труда постепенно усилит позиции государства как конкурентного работодателя на рынке труда», – считают в Агентстве.

Согласно Закону, составляющими заработной платы государственного служащего являются:

Постоянная заработная плата (фиксированная выплата и основное вознаграждение за выполнение должностных обязанностей):

Должностной оклад (с 1 января 2026 года минимальный размер должностного оклада на должностях государственной службы не может составлять менее 2,5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

(с 1 января 2026 года минимальный размер должностного оклада на должностях государственной службы не может составлять менее 2,5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц). Надбавка за выслугу лет (2% должностного оклада государственного служащего за каждый календарный год стажа государственной службы, но не более 30% должностного оклада) – с 1 апреля 2025 года.

(2% должностного оклада государственного служащего за каждый календарный год стажа государственной службы, но не более 30% должностного оклада) – с 1 апреля 2025 года. Надбавка за ранг (определяется Кабинетом Министров Украины при утверждении схемы должностных окладов на должностях государственной службы) – в 2025 году предполагается, что размеры останутся неизменными.

Вариативная заработная плата:

Месячная премия (не может превышать 30% размера должностного оклада за фактически отработанное время в течение месяца).

(не может превышать 30% размера должностного оклада за фактически отработанное время в течение месяца). Квартальная премия (не может превышать 90% размера должностного оклада государственного служащего за фактически отработанное время в течение квартала).

(не может превышать 90% размера должностного оклада государственного служащего за фактически отработанное время в течение квартала). Премия по результатам ежегодного оценивания.

Законом также определены другие гарантии и компенсации, а именно:

Денежная помощь , выплачиваемая с наступлением ежегодного отпуска. Выплачивается в размере суммы должностного оклада, надбавки за выслугу лет и надбавки за ранг государственного служащего.

, выплачиваемая с наступлением ежегодного отпуска. Выплачивается в размере суммы должностного оклада, надбавки за выслугу лет и надбавки за ранг государственного служащего. Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов.

На период действия военного положения и в течение 6 месяцев со дня его прекращения с учетом особенностей административно-территориальных единиц могут устанавливаться дополнительные корректирующие коэффициенты для оплаты труда госслужащих.

С даты вступления в силу этого закона такие составляющие оплаты труда государственного служащего признаются именно гарантированными государством выплатами независимо от их зарплаты.

Гарантии и компенсации не учитываются при формировании фонда постоянной и вариативной зарплаты.

Планирование этих составляющих оплаты труда будет предусмотрено в Порядке планирования фонда оплаты труда государственных служащих (часть 6 статьи 50 Закона), который станет инструментом для надлежащего планирования фонда оплаты труда на единых условиях.

Оплата труда государственных служащих государственных органов, деятельность которых регулируется специальными законодательными актами, осуществляется в соответствии с условиями, установленными соответствующими актами.

До внесения соответствующих изменений в Закон «О государственной службе» равнозначной должностью государственной службы в государственном органе, проведшем классификацию должностей государственной службы, определяется должность государственной службы, относящаяся к той же категории и тому же уровню должностей государственной службы с учетом юрисдикции государственного органа.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.