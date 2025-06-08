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У НАДС пояснили, коли почне діяти нова процедура класифікації посад держслужбовців

14:00, 8 червня 2025
Класифікація посад дозволить порівнювати оплату праці на держслужбі з ринком праці в Україні – бухгалтерів з бухгалтерами, юристів з юристами, HR з HR, а не держслужбовців загалом із знеособленим ринком.
У НАДС пояснили, коли почне діяти нова процедура класифікації посад держслужбовців
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У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) пояснили, що нова процедура класифікації посад, визначена постановою Кабміну 369, почне діяти з моменту офіційного опублікування та набрання чинності законом №4282-ІХ про реформу оплати праці державних службовців (законопроект 8222).

Відповідно до цього часу застосовується чинна (стара) процедура класифікації посад, за якою висновки не надаються.

Усі листи з результатами класифікації посад, надіслані до набрання чинності Законом №4282-ІХ, будуть опрацьовані за чинною на сьогодні (старою) процедурою.

«Отож, слідкуємо за офіційним опублікуванням Закону і набранням чинності», підкреслили у НАДС.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 3 червня підписав закон №4282-ІХ, яким в Україні запроваджено нову систему оплати праці державних службовців на основі класифікації посад на постійній основі.

Детально зміни, які внесені цим законом про реформу оплати праці держслужбовців, раніше аналізувала «Судово-юридична газета». Також ми писали, що зміниться для працівників апаратів судів.

За словами НАДС, класифікація посад дозволить зрозуміти, які професійні напрями роботи є на державній службі. Надасть змогу порівнювати оплату праці на держслужбі з ринком праці в Україні – бухгалтерів з бухгалтерами, юристів з юристами, HR з HR, а не держслужбовців загалом із знеособленим ринком.

«Таким чином, запровадження нової системи оплати праці поступово посилить позиції держави як конкурентного роботодавця на ринку праці», вважають в Агентстві.

Відповідно до Закону складовими заробітної плати державного службовця є:

Стала заробітна плата (фіксована виплата та основна винагорода за виконання посадових обов’язків):

  • Посадовий оклад (з 1 січня 2026 року мінімальний розмір посадового окладу на посадах державної служби не може становити менше 2,5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).
  • Надбавка за вислугу років (2% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30% посадового окладу) – з 1.04.2025.
  • Надбавка за ранг (визначається Кабінетом Міністрів України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби) – у 2025 році передбачається, що розміри залишаться незмінними.

Варіативна заробітна плата:

  • Місячна премія (не може перевищувати 30% розміру посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом місяця).
  • Квартальна премія (не може перевищувати 90% розміру посадового окладу державного службовця за фактично відпрацьований час протягом кварталу).
  • Премія за результатами щорічного оцінювання.

Законом також визначено інші гарантії та компенсації, а саме:

  • Грошова допомога, що виплачується з настанням щорічної відпустки. Виплачується у розмірі суми посадового окладу, надбавки за вислугу років та надбавки за ранг державного службовця.
  • Матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань.

На період дії воєнного стану та протягом 6 місяців з дня його припинення з урахуванням особливостей адміністративно-територіальних одиниць можуть встановлюватись додаткові коригуючі коефіцієнти для оплати праці держслужбовців.

З дати набрання чинності цим законом такі складові оплати праці державного службовця визнаються саме гарантованими державою виплатами незалежно від їхньої зарплати.

Гарантії та компенсації не враховуються при формуванні фонду сталої та варіативної зарплати.

Планування цих складових оплати праці буде передбачено в Порядку планування фонду оплати праці державних службовців (частина 6 статті 50 Закону), який стане інструментом для належного планування фонду оплати праці на єдиних умовах.

Оплата праці державних службовців державних органів, діяльність яких регулюється спеціальними законодавчими актами, здійснюється відповідно до умов, встановлених відповідними актами.

До внесення відповідних змін до Закону «Про державну службу» рівнозначною посадою державної служби в державному органі, що провів класифікацію посад державної служби, визначається посада державної служби, що належить до тієї самої категорії і того самого рівня посад державної служби з урахуванням юрисдикції державного органу.

Автор: Наталя Мамченко

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