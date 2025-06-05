На Буковині викрили медиків, які продавали підроблені документи для ухилення від мобілізації

Схему організувала голова ЛКК, а до її реалізації залучили ще п’ятьох лікарів, які за 6500 євро оформлювали фіктивні довідки про невиліковні хвороби.

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На Буковині правоохоронці викрили злочинну групу медиків, які підробляли документи для ухилення від мобілізації та виїзду за кордон. Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

У ході слідства встановлено, що 49-річна лікарка з Чернівецького району – голова ЛКК, усвідомлюючи зростання попиту на фіктивні документи після початку повномасштабної війни, вирішила скористатися своєю обізнаністю у сфері ведення медичної документації та організувала схему незаконного збагачення.

Разом із 39-річною співорганізаторкою залучили до протиправної діяльності ще чотирьох лікарів: трьох жінок віком від 40 до 65 років та 33-річного чоловіка. Усі вони жителі Чернівецької області.

Зловмисники налагодили механізм заробітку, пов’язаного із складанням та видачею завідомо неправдивих офіційних медичних документів, які дозволяли військовозобов’язаним ухилятися від мобілізації та виїжджати за межі України.

Поліція зазначає, що до складу так званого «пакета документів» входили підроблені висновки лікарсько-консультативних комісій щодо невиліковних хвороб або потреби у постійному догляді за важкохворими.

Для надання правдоподібності фальшивим документам та маскування незаконної діяльності, учасники організованої групи використовували печатки медичного закладу, в якому працювали, а також несанкціоновано вносили неправдиву інформацію до електронної системи охорони здоров’я - про надання медичних послуг, які фактично не здійснювалися.

Вартість одного такого «пакета» становила 6 500 євро з військовозобов’язаного. Під час слідчих дій правоохоронці задокументували 6 фактів злочинної діяльності учасників ОЗГ.

Наразі слідчі повідомили усім учасникам організованого злочинного угруповання про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 (Види співучасників) ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Додатково трьом із них повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Організаторці ОЗГ, окрім вищезазначених статей, ще інкримінують:

ч. 3 ст. 27 (Види співучасників) ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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