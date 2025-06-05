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На Буковине разоблачили медиков, которые продавали поддельные документы для уклонения от мобилизации

08:12, 5 июня 2025
Схему организовала глава ЛКК, а к ее реализации привлекли еще пятеро врачей, которые за 6500 евро оформляли фиктивные справки о неизлечимых болезнях.
На Буковине разоблачили медиков, которые продавали поддельные документы для уклонения от мобилизации
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На Буковине правоохранители разоблачили преступную группу медиков, которые подделывали документы для уклонения от мобилизации и выезда за границу. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

В ходе следствия установлено, что 49-летняя врач из Черновицкого района — глава ВКК, осознавая рост спроса на фиктивные документы после начала полномасштабной войны, решила воспользоваться своей осведомленностью в сфере ведения медицинской документации и организовала схему незаконного обогащения.

Вместе с 39-летней соорганизаторшей они привлекли к противоправной деятельности еще четырех врачей: трех женщин в возрасте от 40 до 65 лет и 33-летнего мужчину. Все они — жители Черновицкой области.

Злоумышленники наладили механизм заработка, связанного с составлением и выдачей заведомо ложных официальных медицинских документов, которые позволяли военнообязанным уклоняться от мобилизации и выезжать за пределы Украины.

Полиция отмечает, что в состав так называемого «пакета документов» входили поддельные заключения врачебно-консультативных комиссий о неизлечимых болезнях или необходимости постоянного ухода за тяжело больными.

Для придания правдоподобности фальшивым документам и маскировки незаконной деятельности участники организованной группы использовали печати медицинского учреждения, в котором работали, а также несанкционированно вносили ложную информацию в электронную систему здравоохранения — о предоставлении медицинских услуг, которые фактически не осуществлялись.

Стоимость одного такого «пакета» составляла 6 500 евро с одного военнообязанного. В ходе следственных действий правоохранители задокументировали 6 фактов преступной деятельности участников ОПГ.

На данный момент следователи сообщили всем участникам организованной преступной группы о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 27 (Виды соучастников), ч. 3 ст. 28 (Совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 366 (Служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Дополнительно троим из них сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Организаторше ОПГ, кроме вышеуказанных статей, также инкриминируют:

  • ч. 3 ст. 27 (Виды соучастников), ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

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