В Житомирской области бывший военный ВСУ получил приговор за дезертирство и сотрудничество с армией РФ

Мужчина согласился служить в армии врага и призывал своих сослуживцев присоединиться к нему.

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Королевский районный суд г. Житомира рассмотрел дело бывшего военного ВСУ, обвиняемого в госизмене и дезертирстве. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судом установлено, что гражданин, являясь военнослужащим Вооруженных Сил Украины в воинском звании майор, находясь на территории Автономной Республики Крым, действуя вопреки интересам Украины, перешел на сторону врага, совершал умышленные уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины – государственную измену.

Он согласился в 2014 году с предложением о прохождении военной службы в ВС РФ. Кроме того, установлено, что гражданин пропагандировал военнослужащих ВСУ по переходу в ряды армии РФ; добровольно дал согласие на переход в ряды ВС РФ; способствовал в получении доступа к личным делам военнослужащих ВСУ; общался с оккупантами.

Вина гражданина в совершении им уголовного преступления полностью подтверждается доказательствами, находящимися в материалах уголовного производства.

Исследовав материалы уголовного производства, суд принял решение назначить обвиняемому окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

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