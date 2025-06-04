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Полиция расследует избиение школьницы группой подростков в Тернополе

18:06, 4 июня 2025
Избиение школьницы попало в сеть, полиция ищет нападавших.
Полиция расследует избиение школьницы группой подростков в Тернополе
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В Тернополе полиция начала уголовное производство после того, как в социальных сетях появилось видео избиения школьницы группой подростков. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.

Инцидент зафиксировали в одном из телеграмм-каналов. На видео видно, как несколько подростков нападают на девушку и наносят ей удары. Реакция правоохранителей была мгновенной - запись внесли в Журнал единого учета, а затем открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). За это предусмотрено наказание - до четырех лет лишения свободы.

Работники Тернопольского райуправления полиции совместно с аналитиками криминального анализа и ювенальной превенцией уже установили личность потерпевшей и двух нападающих.

Следствие продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и ищут других причастных к избиению.

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