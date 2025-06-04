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В Ровно разоблачили работника СИЗО, которого втянули в наркобизнес из-за романа с арестанткой

14:48, 4 июня 2025
Денег работник изолятора за участие в преступлении не принимал – его «вознаграждением» стали интимные фото и переписка с арестанткой.
В Ровно разоблачили работника СИЗО, которого втянули в наркобизнес из-за романа с арестанткой
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В Ровно разоблачили сотрудника СИЗО, которого втянули в наркобизнес через романтические отношения с арестанткой. Под влиянием личной связи с заключенной он стал соучастником организованной группы. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что в декабре 2024 года осужденная, находившаяся в романтических отношениях с сотрудником СИЗО, уговорила его помогать с поставками наркотических средств на территорию учреждения.

Женщина действовала по указанию главного организатора наркотрафика — ранее судимого мужчины, который на момент реализации схемы находился под стражей в том же СИЗО по делу о сбыте наркотиков и преступном влиянии.

Под давлением эмоциональной связи сотрудник согласился участвовать в схеме. Он получал наркотики на свое имя по указаниям арестантки, после чего проносил запрещенные вещества в учреждение.

Арестантка, прикрываясь передачами, передавала «товар» организатору, который уже распространял наркотики среди других заключенных.

В незаконный оборот входили бупренорфин, метамфетамин, каннабис и психотропные вещества типа PVP («соли»).

В ГБР отметили, что денег сотрудник изолятора за участие в преступлении не получал — его «вознаграждением» стали интимные фото и переписка с заключенной, которые, вероятно, использовались как инструмент давления.

Сотрудника задержали «на горячем» при получении очередной партии наркотиков.

Женщина, уговорившая сотрудника СИЗО, уже получила приговор по другому делу — ее осудили на 5 лет и 2 месяца лишения свободы, которые она будет отбывать в другой колонии.

Всем трем фигурантам — сотруднику СИЗО, арестантке и организатору — сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотиков в местах лишения свободы, совершенные организованной группой повторно).

Им грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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СИЗО арест Ровно

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