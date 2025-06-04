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Прибавка к пенсии за донорство: кто имеет право и какие условия

22:36, 4 июня 2025
Почетные доноры Украины имеют право на ежемесячную прибавку к пенсии в размере 10% прожиточного минимума на одного человека.
Прибавка к пенсии за донорство: кто имеет право и какие условия
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Пенсионный фонд сообщает, что граждане, имеющие статусПочетный донор Украины»и находящиеся на пенсии, могут рассчитывать на ежемесячную надбавку к пенсии. Размер этой доплаты составляет 10% от актуального прожиточного минимума.

Учитывая установленный с 2025 года прожиточный минимум – 2 920 грн – сумма надбавки для почетных доноров составляет 292 грн в месяц. В случае изменения прожиточного минимума размер доплаты будет пересмотрен.

Чтобы оформить дополнительную выплату, следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда и представить:

  • заявление на назначение надбавки;
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код;
  • документ, подтверждающий статус почетного донора (Украина или СССР).

Почетным донором Украины становится тот, кто бесплатно осуществил 40 донаций крови или сдал 60 доз плазмы в пределах максимально допустимой нормы.

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