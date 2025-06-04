Лондон вооружит Украину на 4,5 миллиарда фунтов

Великобритания передаст Украине 100 тысяч дронов.

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Великобритания предоставит Украине беспрецедентный пакет военной поддержки на 2025 год на общую сумму 4,5 миллиарда фунтов стерлингов. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров накануне очередного заседания в формате «Рамштайн».

В пакет входит:

100 тысяч дронов - в 10 раз больше, чем в прошлом году. На это выделено £350 млн;

140 тысяч артиллерийских боеприпасов, которые уже доставлены на передовую;

247 млн фунтов стерлингов (около 328 млн долларов) - на подготовку украинских военных.

«Это - беспрецедентная помощь, которая спасает жизни и усиливает нашу армию. Искренне благодарен нашим британским друзьям и лично Государственному секретарю по обороне Джону Гили за стратегическое лидерство, решительность и непоколебимую солидарность с Украиной», - отметил Умеров.

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