Лондон вооружит Украину на 4,5 миллиарда фунтов

Великобритания предоставит Украине беспрецедентный пакет военной поддержки на 2025 год на общую сумму 4,5 миллиарда фунтов стерлингов. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров накануне очередного заседания в формате «Рамштайн».
В пакет входит:
«Это - беспрецедентная помощь, которая спасает жизни и усиливает нашу армию. Искренне благодарен нашим британским друзьям и лично Государственному секретарю по обороне Джону Гили за стратегическое лидерство, решительность и непоколебимую солидарность с Украиной», - отметил Умеров.
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