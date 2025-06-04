Суд вынес приговор заключенному из Житомирской области и его сокамернику, которые обманывали людей через онлайн-объявления

Злоумышленники придумали схему заработка на продаже несуществующих товарах через Интернет.

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В Житомирской области осудили двоих уже заключенных мужчин за мошенничество, сообщает областная прокуратура.

Суд признал виновными злоумышленников, которые, находясь в учреждении исполнения наказаний, занимались интернет-мошенничеством и влияли на других осужденных, навязывая так называемые правила поведения.

Как установило следствие, 41-летний мужчина с богатым криминальным прошлым, получивший неформальный авторитет в колонии, стал так называемым «смотрящим». Он заставлял других осужденных соблюдать «правила» и применял к ним психологическое давление в случае «нарушений».

Вместе с 40-летним заключенным они организовали схему мошенничества через OLX. Злоумышленники размещали фиктивные объявления о продаже несуществующих товаров, получали предоплату на банковскую карту третьего лица, после чего блокировали связь с покупателем.

Суд назначил наказание: 41-летнему организатору – 9 лет лишения свободы, его соучастнику – 2 года.

Приговор еще не вступил в законную силу, длится срок апелляционного обжалования.

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