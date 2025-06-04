Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Житель Черкасщины отказался от мобилизации, потому что считает, что «повестку ему вручили с нарушением» — что решил суд

17:30, 4 июня 2025
Военнообязанный приговорен к 3 годам лишения свободы.
Житель Черкасщины отказался от мобилизации, потому что считает, что «повестку ему вручили с нарушением» — что решил суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкасской области суд наказал военнообязанного, который получил повестку, но уклонился от мобилизации. Приговор по делу №706/1108/24 вынес Маньковский районный суд Черкасской области.

В материалах дела указано, что житель Черкасской области в августе 2024 года получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

На суде обвиняемый отрицал свою вину. Мужчина заявил, что «повестку ему вручили с нарушением закона».

«Не явился 3 августа, потому что считает, что принятое решение о вручении этой повестки является противоправным, не соблюдена форма проведения и призыва на военную службу во время мобилизации граждан, а потому в силу ст. 58 Конституции Украины не несет ответственности за невыполнение противоправных решений. Решение сотрудников ТЦК не оспаривал, о причине неявки не сообщал. В настоящее время официально не работает. После этого пришла еще одна повестка, и его подали в розыск», — рассказал мужчина во время судебного заседания.

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд военные Черкассы призыв повестка судебная практика приговор ТЦК мобилизация ВВК военнообязанный военная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство внесло изменения относительно проведения медосмотра военнослужащих Государственной пограничной службы и Нацгвардии

Направление военнослужащих Государственной пограничной службы, Национальной гвардии на медицинский осмотр осуществляется прямыми начальниками от командира отдельной части, равными ему и выше, начальниками учреждений здравоохранения по месту лечения.

Кабмин выделил еще 2,6 млрд грн на программу национального «кешбэка»

Правительство решило выделить еще 2,6 млрд грн на поддержку покупки товаров национальных производителей.

В НАГС объяснили, когда начнет действовать новая процедура классификации должностей госслужащих

Классификация должностей позволит сравнивать оплату труда на госслужбе с рынком труда в Украине – бухгалтеров с бухгалтерами, юристов с юристами, HR с HR, а не госслужащих в целом с обезличенным рынком.

Депутаты поддержали законопроект об обязательной военной подготовке для студентов-медиков и фармацевтов

Верховная Рада одобрила за основу законопроект об обязательной военной подготовке для студентов высших учебных заведений по медицинским и фармацевтическим специальностям.

Верховная Рада одобрила законопроект об образовании для военнослужащих 18-25 лет без отрыва от службы

Но пока непонятно, как военнослужащие будут это делать, и почему законопроект касается только 18-25-летних.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Балась
    Тетяна Балась
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олеся Чудак
    Олеся Чудак
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва