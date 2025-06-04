Житель Черкасщины отказался от мобилизации, потому что считает, что «повестку ему вручили с нарушением» — что решил суд

Военнообязанный приговорен к 3 годам лишения свободы.

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В Черкасской области суд наказал военнообязанного, который получил повестку, но уклонился от мобилизации. Приговор по делу №706/1108/24 вынес Маньковский районный суд Черкасской области.

В материалах дела указано, что житель Черкасской области в августе 2024 года получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

На суде обвиняемый отрицал свою вину. Мужчина заявил, что «повестку ему вручили с нарушением закона».

«Не явился 3 августа, потому что считает, что принятое решение о вручении этой повестки является противоправным, не соблюдена форма проведения и призыва на военную службу во время мобилизации граждан, а потому в силу ст. 58 Конституции Украины не несет ответственности за невыполнение противоправных решений. Решение сотрудников ТЦК не оспаривал, о причине неявки не сообщал. В настоящее время официально не работает. После этого пришла еще одна повестка, и его подали в розыск», — рассказал мужчина во время судебного заседания.

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

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