Украина может вернуть 500 защитников — Владимир Зеленский анонсировал обмен пленными

Владимир Зеленский также сообщил о договоренностях с РФ по обмену телами погибших.

Фото: president.gov.ua

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7 и 8 июня может состояться обмен военнопленными с Россией. Украина ожидает возвращения 500 военнослужащих. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 4 июня.

Глава государства отметил, что 4 июня Украина и Россия провели консультации по вопросу обмена пленными. Соглашение об обмене было достигнуто во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.

«Российская сторона сообщила, что сможет передать 500 украинских военнослужащих из оговоренной тысячи. Украинская сторона готова к обмену соответствующим количеством. Однако списки мы еще не получили, что вызывает обеспокоенность. В отличие от предыдущих переговоров в Стамбуле (16 мая — ред.), на этот раз мы договорились об их предварительном предоставлении. Россияне уверяли, что списки будут переданы заранее, но их до сих пор нет, что свидетельствует о новых задержках», — заявил Президент.

Также Зеленский сообщил о договоренностях по обмену телами погибших. По его словам, Украина располагает информацией, что Россия идентифицировала лишь 15–20% погибших, находящихся в ее распоряжении.

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