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В Силах обороны объяснили, где самое тяжелое направление фронта на юге

22:00, 4 июня 2025
Противник пытается прорваться к административной границе Днепропетровской, Донецкой и Запорожской области, - рассказал спикер Сил обороны южного направления Владислав Волошин.
В Силах обороны объяснили, где самое тяжелое направление фронта на юге
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Российские войска пытаются прорвать украинскую оборону в направлении административной границы между Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областями — именно этот участок фронта сейчас самый напряженный. Об этом сообщил спикер Сил обороны южного направления Владислав Волошин во время телемарафона.

"Запорожское направление разделяется на три поднаправления: Ореховский, Гуляйпольский и Новопавловский", - сказал он.

По его словам, наиболее активный – Новопавловский. Там за минувшие сутки зафиксировано более 30 боевых столкновений

"Противник пытается прорваться к административной границе Днепропетровской, Донецкой и Запорожской области. Ему там осталось не очень далеко. Где-то полтора десятка километров", - рассказал Волошин.

Он добавил, что РФ пытается взять под контроль следующие населенные пункты: Зеленое Поле, Вольное Поле, Новополье, Новоселка, Богатырь.

"Это, скажем, самое опасное место на юге Украины", – сообщил Волошин.

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