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Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту украинцев в ЕС до марта 2027 года, но с одной опцией

15:42, 4 июня 2025
В Еврокомиссии хотят оставить возможность завершить временную защиту раньше, если ситуация изменится.
Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту украинцев в ЕС до марта 2027 года, но с одной опцией
Фото: europa.eu
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Европейская комиссия предложила продлить режим временной защиты для граждан Украины в странах Европейского Союза до 4 марта 2027 года, однако оставляет возможность прекращения действия защиты раньше, если ситуация изменится. Об этом говорится в официальном заявлении комиссии.

Отмечается, что данное предложение связано с тем, что Россия продолжает свою агрессию, а «ситуация в Украине остается нестабильной».

«Это обеспечит правовую определенность для тех, кто пользуется временной защитой, и для государств-членов, гарантируя, что одинаковые стандарты защиты будут применяться по всему ЕС», — говорится в документе.

Также в заявлении указано, что для обеспечения более стабильной и долгосрочной перспективы Комиссия предлагает государствам-членам подготовиться к координированному выходу из режима временной защиты — через специальную Рекомендацию Совета.

«Предложенные меры учитывают потребности тех, кто проживает в ЕС, а также потребности Украины в восстановлении страны, включая поддержку безопасного, добровольного и достойного возвращения и реинтеграции», — добавили в Еврокомиссии.

Окончательное решение о продлении временной защиты должны принять в Совете ЕС. Следующее заседание запланировано на 12–13 июня в Люксембурге.

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