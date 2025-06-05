В Киевской области работник автомойки угнал Jeep Cherokee клиентки и поехал пьяным

25-летний мужчина самовольно сел за руль оставленного на химчистку авто, выехал из мойки и был задержан с 1,38 промилле алкоголя в крови.

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В Киевской области, в селе Крюковщина, 25-летний работник автомойки незаконно завладел автомобилем Jeep Cherokee, принадлежащим клиентке. Ему сообщено о подозрении. Об этом сообщает региональная полиция.

2 июня в полицию обратилась 50-летняя женщина и сообщила, что накануне оставила свой автомобиль на автомойке для проведения химчистки салона. На следующий день, когда потерпевшая пришла забрать транспортное средство, обнаружила его отсутствие.

Правоохранители выяснили, что новый работник автомойки, воспользовавшись доверием клиентки и тем, что автомобиль находился на территории мойки, самовольно уехал на нём.

Полицейские Бучанского районного управления полиции установили злоумышленника на территории Фастовского района и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Проверкой с помощью прибора «Драгер» у водителя зафиксировано 1,38 промилле алкоголя.

Следователи под процессуальным руководством Киево-Святошинской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по факту незаконного завладения транспортным средством (ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины).

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