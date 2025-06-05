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На Київщині працівник автомийки викрав Jeep Cherokee клієнтки і поїхав п’яним

18:12, 5 червня 2025
25-річний чоловік самовільно сів за кермо залишеного на хімчистку авто, виїхав з мийки та був затриманий із 1,38 проміле алкоголю в крові.
На Київщині працівник автомийки викрав Jeep Cherokee клієнтки і поїхав п’яним
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На Київщині в селі Крюківщина 25-річний працівник автомийки незаконно заволодів автомобілем Jeep Cherokee клієнтки. Йому повідомили про підозру. Про це повідомляє поліція регіону.

2 червня до поліції звернулася 50-річна жінка та повідомила, що напередодні залишила на автомийному сервісі власний автомобіль для проведення хімчистки салону. Наступного дня, коли потерпіла прийшла забрати транспортний засіб, виявила його відсутність.

Правоохоронці зʼясували, що новий працівник автомийки скориставшись довірою клієнтки та тим, що автомобіль був залишений на території мийки, самовільно поїхав на ньому.

Поліцейські Бучанського районного управління поліції встановили зловмисника на території Фастівського району та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Перевіркою за допомогою пристрою «Драгер» у водія зафіксовано 1,38 проміле алкоголю.

Слідчі, за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України).

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Київська область автомобіль

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