ВККС рекомендует командировать судью в Чугуевский городской суд Харьковской области

Комиссия приняла решение внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании судьи.

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В среду, 4 июня, на заседании Второй палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины было рассмотрено вопрос о досрочном прекращении командировки судьи Великобурлукского районного суда Харьковской области Грошовой Натальи Николаевны в Подольский районный суд города Полтавы и ее одновременном новом командировании. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о досрочном завершении командировки судьи в Подольский райсуд Полтавы и ее одновременном командировании в Чугуевский городской суд Харьковской области сроком на один год.

Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский подписал закон 4433-IX, который временно отменяет двухлетнее ограничение срока командировки судей в другие суды. Речь идет о принятом парламентом в целом законопроекте 12331-2 «относительно уточнения процедур конкурса на должность судьи и командировки судьи».

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