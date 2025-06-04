В Киеве частично ограничат движение транспорта на улице Дашкевича

До 7 июня на улице Дашкевича будут проводиться ремонтные работы.

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В столице временно частично ограничат движение транспорта на улице Остафия Дашкевича на границе Днепровского и Деснянского районов столицы в связи с проведением текущего ремонта. Об этом сообщила коммунальная корпорация «Киевавтодор».

По информации дорожников, до 7 июня работники КП ДЭУ Днепровского района будут укладывать верхний слой асфальтобетона на отрезке от улицы Черных Запорожцев до проспекта Алишера Навои.

Работы будут продолжаться поэтапно, с частичным ограничением движения транспорта на участке.

В «Киевавтодоре» приносят извинения за временные неудобства и призывают водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.

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