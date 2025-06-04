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Кабмин усовершенствовал порядок выдачи разрешений на специальное водопользование

21:42, 4 июня 2025
Реализация изменений будет способствовать более эффективному управлению водными ресурсами, снижению административной нагрузки на бизнес и граждан.
Кабмин усовершенствовал порядок выдачи разрешений на специальное водопользование
Фото: kmu.gov.ua
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В среду, 4 июня, Кабинет Министров Украины утвердил изменения в постановление от 13 марта 2002 года № 321, которым установлен Порядок выдачи разрешений на специальное водопользование. Об этом сообщило Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Изменения разработаны во исполнение пункта 8 Плана действий по комплексному решению проблем бассейна реки Рось на 2024–2030 годы, утвержденного распоряжением КМУ от 12 июля 2024 года № 648, а также с целью приведения нормативно-правовых актов в соответствие с Законом Украины «Об административной процедуре».

Основные нововведения:

  • Усовершенствована терминология: вместо термина «аннулирование разрешения» используется определение «прекращение действия (отзыв, признание недействительным)» согласно требованиям законодательства;
  • Уточнены требования к перечню документов для получения разрешения в случае наличия вторичных водопользователей (абонентов);
  • Оптимизированы отдельные положения процедуры выдачи разрешений, что упростит взаимодействие между государственными органами и водопользователями.

Эти изменения также соответствуют положениям Закона Украины от 10 октября 2024 года № 4017-IX, которым внесены изменения в Водный кодекс Украины. Закон унифицирует административные процедуры и вводит упрощенный подход к оформлению разрешений, в частности — освобождение от подачи отдельных документов для абонентов, не имеющих собственных водозаборных сооружений и использующих инфраструктуру первичных водопользователей.

Реализация утвержденных изменений будет способствовать более эффективному управлению водными ресурсами, снижению административной нагрузки на бизнес и граждан, повышению прозрачности разрешительных процедур в сфере водопользования.

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Кабинет Министров Украины

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