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Нидерланды вооружат флот Украины на €400 млн

18:59, 4 июня 2025
Нидерланды передадут Украине военную помощь на 400 миллионов евро для укрепления морской безопасности.
Нидерланды вооружат флот Украины на €400 млн
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Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов евро, который будет направлен на усиление морской безопасности. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс перед заседанием Контактной группы в формате «Рамштайн» в Брюсселе.

«Я объявляю о новом пакете помощи в размере 400 млн евро для обеспечения морской безопасности Украины», - сообщил Брекелманс.

В рамках пакета предусматривается передача Украине более 100 единиц морской техники, в частности патрульных кораблей и морских беспилотников.

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деньги Нидерланды Черное море

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