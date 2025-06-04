В Житомирской области судили мужчину, который отказался от мобилизации, потому что его сын уже служит

Военнообязанный получил две повестки, однако уклонился от мобилизации.

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В Житомирской области судили военнообязанного, который получил две повестки, но уклонился от мобилизации. Мужчина заявил, что его сын уже проходит службу. Приговор по делу №293/972/24 вынес Черняховский районный суд Житомирской области.

В материалах дела указано, что мужчину признали ограниченно годным к мобилизации. В апреле и мае 2024 года он получил две повестки, однако уклонился от службы.

Во время судебного заседания обвиняемый отрицал свою вину.

Мужчина заявил, что «не должен проходить военную службу, ссылаясь на то, что военную службу уже проходит его сын. Также заявил, что не согласен с заключением ВВК, а состояние его здоровья не позволяет ему проходить военную службу».

Сотрудник ТЦК в суде пояснил, что мужчине дважды вручали повестки, но он отказывался от мобилизации.

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

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