Правительство внесло изменения относительно проведения медосмотра военнослужащих Государственной пограничной службы и Нацгвардии

Направление военнослужащих Государственной пограничной службы, Национальной гвардии на медицинский осмотр осуществляется прямыми начальниками от командира отдельной части, равными ему и выше, начальниками учреждений здравоохранения по месту лечения.

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Правительство внесло изменения в постановление от 7 марта 2025 года № 270 «Некоторые вопросы проведения военно-врачебной экспертизы».

Предусмотрено, что во время военного положения медицинский осмотр военнослужащих Государственной пограничной службы, Национальной гвардии проводится военно-врачебными, медицинскими (военно-врачебными) комиссиями, образованными в учреждениях здравоохранения, относящихся к сфере управления МВД, Государственной пограничной службы, учреждениях здравоохранения, входящих в состав Национальной гвардии, а также военно-врачебными комиссиями, созданными при ТЦК, а также при учреждениях здравоохранения коммунальной или государственной формы собственности.

По результатам осмотра на основании Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе, службе в военном резерве, объяснений относительно применения статей Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе, службе в военном резерве, таблицы дополнительных требований к состоянию здоровья, приведенных в приложениях 1-3 к Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденного приказом Министерства обороны №402, такими комиссиями принимаются постановления (решения) в формулировках, предусмотренных пунктами 20.3, 21.5, 21.6 вышеупомянутого Положения.

Направление военнослужащих Государственной пограничной службы, Национальной гвардии на медицинский осмотр осуществляется прямыми начальниками от командира отдельной части, равными ему и выше, начальниками (руководителями) учреждений здравоохранения по месту лечения в случае выявления у таких военнослужащих во время обследования или лечения заболеваний, последствий травмы (ранения, контузии, увечья), которые могут обусловливать непригодность к военной службе, или потребность в предоставлении отпуска для лечения в связи с болезнью, отпуска для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья), потребность в лечении, длительном лечении, реабилитации.

Автор: Наталя Мамченко

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