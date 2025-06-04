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Кабмин выделил еще 2,6 млрд грн на программу национального «кешбэка»

17:07, 4 июня 2025
Правительство решило выделить еще 2,6 млрд грн на поддержку покупки товаров национальных производителей.
Кабмин выделил еще 2,6 млрд грн на программу национального «кешбэка»
Фото: kmu.gov.ua
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Кабмин на заседании 4 июня выделил еще 2,6 млрд грн на программу национального «кешбэка».

Так, Министерству экономики выделено на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета 2,6 млрд гривен, из них:

  • 2,4 млрд грн – на предоставление государственной денежной помощи покупателям товаров украинского производства;
  • 200 млн грн – на предоставление частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства.

Установлено, что в 2025 году расходы на предоставление государственной денежной помощи покупателям товаров украинского производства и частичную компенсацию стоимости техники и оборудования отечественного производства могут осуществляться за счет средств резервного фонда государственного бюджета на безвозвратной основе.

Также внесены изменения в постановление Кабмина от 20.08.2024 №952 «О реализации экспериментальных проектов в рамках Всеукраинской экономической платформы «Сделано в Украине» в части формирования представлений о перечислении средств, утверждения распределения средств и их возврата с определением источника финансирования.

Координатором программы «Национальный кешбэк» является Министерство экономики Украины. В реализации проекта участвуют Министерство цифровой трансформации Украины, Государственная налоговая служба, Ощадбанк и уполномоченные банки Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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