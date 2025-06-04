Кабмин уволил члена ликвидированной Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Яхния

Правительство уволило Евгения Яхния с должности члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

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Кабинет Министров Украины во время своего заседания 4 июня рассмотрел кадровый вопрос. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство приняло распоряжение об увольнении Яхния Евгения Николаевича с должности члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (в связи с ликвидацией КРАИЛ)

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