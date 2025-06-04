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ChatGPT теперь имеет память и без подписки

20:30, 4 июня 2025
OpenAI «научил» бесплатный ChatGPT запоминать вас и ваши разговоры.
ChatGPT теперь имеет память и без подписки
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Компания OpenAI рассказала, что начала внедрение функции памяти в бесплатной версии ChatGPT, которая позволяет чат-боту запоминать предпочтения, стиль общения и интересующие пользователя темы. Ранее эта возможность была доступна только для подписчиков.

Функция памяти появилась в апреле 2024 года и теперь постепенно расширяется на более широкую аудиторию. Она позволяет ChatGPT не только учитывать сохраненные данные, но и ориентироваться на предыдущие разговоры для предоставления персонализированных ответов.

Пользователи получат оповещение, когда функция станет активной. В настройках появится раздел, где можно просматривать, редактировать или отключать память. OpenAI уверяет: полный контроль остается за пользователем - функцию можно временно отключить или полностью очистить историю.

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ChatGPT OpenAI ИИ

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