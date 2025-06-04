Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

СБУ показала уникальное видео спецоперации «Паутина», в ходе которой поражено 41 самолет

16:50, 4 июня 2025
Ориентировочная стоимость техники, пораженной в результате спецоперации СБУ, превышает 7 миллиардов долларов.
СБУ показала уникальное видео спецоперации «Паутина», в ходе которой поражено 41 самолет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины обнародовала часть самых ярких видеозаписей поражения самолетов стратегической авиации РФ в ходе спецоперации «Паутина». Всего было поражено 41 российский самолет.

В спецслужбе подчеркивают, что значительная часть из них уничтожена безвозвратно, а отдельные пораженные самолеты будут восстанавливаться в течение многих лет.

На кадрах зафиксированы удары FPV-дронов СБУ по четырем вражеским аэродромам: «Оленья», «Иваново», «Дягилево», «Белая» — именно там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно наносит удары по мирным украинским городам.

Среди пораженных воздушных судов: А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ан-12, Ил-78.

Общие потери авиации противника составляют 41 единицу.

«Во время проведения операции была применена современная технология управления БПЛА, сочетающая автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора.

В частности, часть дронов при потере сигнала переходила к выполнению миссии по заранее заданному маршруту с помощью ИИ. При приближении и контакте с точно определенной целью автоматически срабатывала боевая часть», — добавили в СБУ.

В Службе безопасности напомнили, что ориентировочная стоимость техники, пораженной в ходе операции, превышает 7 миллиардов долларов США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия Украина война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Возмещение ущерба, причиненного преступлением, до начала досудебного расследования не влияет на обязанность внесения сведений в ЕРДР – Верховный Суд

Защитник отмечал, что АО «Укрпочта» после внесения обвиняемой суммы выявленной недостачи в кассу обратилась с заявлением о совершении преступления лишь через 2 месяца.

Верховный Суд высказался относительно участия в проведении НСРД оперативного работника – родственника участника уголовного производства

Как указал Верховный Суд, положения статьи 77 УПК относительно отвода прямо не распространяются на оперативных работников.

Кабмин сам определит перечень стран, гражданство которых украинцы смогут иметь легально параллельно с гражданством Украины

Законопроект о множественном гражданстве привязывает вопрос легализации наличия нескольких гражданств к решению Кабмина, который будет определять разрешенные для такого множественного гражданства страны.

Количество молодых специалистов на государственной службе продолжает сокращаться – НАДС

В 2025 году количество государственных служащих младше 35 лет составляет всего 18,9%, хотя пять лет назад молодежи на госслужбе было около 27%.

Принять закон о множественном гражданстве могут в июне – министр национальной идентичности Алексей Чернышов

Предлагается концептуально изменить действующую редакцию Закона «О гражданстве Украины» и предусмотреть возможность существования у граждан Украины двойного или множественного гражданства.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Кузьмишин
    Віталій Кузьмишин
    голова Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Сапальова
    Тетяна Сапальова
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Станіслав Міньковський
    Станіслав Міньковський
    суддя Господарського суду Харківської області