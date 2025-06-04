Пенсионный фонд напомнил порядок предоставления компенсаций за коммунальные услуги, потребленные ВПО

Право на компенсацию имеют юридические лица независимо от формы собственности — учреждения, организации, предприятия, а также физические лица — предприниматели.

Фото: glavred.info

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области напомнило порядок предоставления компенсаций за жилищно-коммунальные услуги, потребленные внутренне перемещенными лицами.

Кабинет Министров Украины принял постановление от 27.05.2025 №616 «Некоторые вопросы предоставления государственной поддержки по размещению внутренне перемещенных лиц», которым утвержден Порядок предоставления учреждениям, предприятиям, организациям независимо от формы собственности, а также физическим лицам – предпринимателям компенсации за потребленные жилищно-коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива во время временного размещения внутренне перемещенных лиц (далее – Порядок).

Начиная с июля 2025 года, согласно Порядку, расчеты компенсации за размещение внутренне перемещенных лиц (далее – ВПО) будут проводиться органами Пенсионного фонда Украины в соответствии с установленными социальными нормами жилья и нормативами жилищно-коммунального обслуживания и нормами обеспечения населения твердым топливом (на основании предоставленных исполнителями коммунальных услуг сведений о предоставлении учреждению жилищно-коммунальных услуг, в которых указываются цены и тарифы на услуги, платежи за такие услуги, цены на сжиженный газ и твердое топливо).

Право на указанную компенсацию имеют юридические лица независимо от формы собственности (учреждения, организации, предприятия) и физические лица – предприниматели.

Компенсация выплачивается в случае:

если ВПО переместились с территорий, где ведутся (велись) боевые действия или которые временно оккупированы Российской Федерацией, и не имеют в собственности жилья за пределами этих территорий в объеме более 13,65 кв. м на человека; если жилье ВПО уничтожено или непригодно для проживания, и информация об этом внесена в соответствующий Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, или относительно такого объекта имеется акт комиссионного обследования объекта, поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ, и/или технический отчет, составленные в соответствии с Порядком выполнения неотложных работ по ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ, утвержденным постановлением КМУ от 19.04.2022 №473.

Компенсация за размещение не назначается, если:

фактический адрес проживания ВПО, указанный в справке о постановке на учет ВПО, совпадает с адресом жилья (дома), владелец которого получает компенсацию за временное размещение ВПО, перемещенных в период военного положения, в соответствии с Порядком компенсации расходов за временное размещение (пребывание) ВПО, утвержденным постановлением КМУ от 19.03.2022 №333; ВПО получает субсидию на оплату стоимости или части стоимости найма (аренды) жилья в соответствии с Порядком реализации экспериментального проекта по предоставлению субсидии на оплату стоимости найма (аренды) жилья и компенсации части налога на доходы физических лиц, единого налога и военного сбора, утвержденным постановлением КМУ от 25.10.2024 №1225; ВПО получает жилищную субсидию или льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа по адресу другого жилого помещения (дома).

Также компенсация за размещение на каждого отдельного ВПО не назначается или ее выплата прекращается в случае, если:

установлено пребывание ВПО за границей более 30 календарных дней подряд на дату подачи заявления о получении компенсации за потребленные жилищно-коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива во время бесплатного размещения ВПО или в период получения такой компенсации. В указанный 30-дневный период не включаются дни командировки, лечения, учебы, оздоровления детей, стажировки, реабилитации, посещения медучреждений, судов и правоохранительных органов, если отсутствие лица по месту проживания/пребывания было вызвано независимыми от него причинами и подтверждено документально; Пенсионным фондом Украины получена информация о непроживании ВПО более 30 календарных дней подряд по адресу предоставления компенсации; по результатам проверки установлено предоставление в заявлении недостоверной информации, влияющей на назначение или размер компенсации; в течение трех месяцев до подачи заявления или во время получения компенсации установлено, что ВПО приобрел, получил бесплатно или купил жилье, кроме того, что находится на территориях боевых действий или временно оккупированных РФ (если такое приобретение произошло до включения территории в перечень), или жилье было уничтожено или повреждено; управляющие и исполнители ЖКУ не предоставили сведения по каждой услуге, в том числе по ценам (тарифам), абонплате, стоимости сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Заявление на получение компенсации за размещение ВПО можно подавать начиная с июля 2025 года в электронной форме:

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

с использованием квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи;

либо другого средства электронной идентификации, позволяющего установить личность.

При этом адрес фактического пребывания ВПО, указанный в справке, должен совпадать с адресом, по которому предоставляется компенсация.

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