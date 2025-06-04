Практика судов
  1. В Украине

«Готовы хоть завтра» – Зеленский предложил прекратить огонь до встречи лидеров

16:33, 4 июня 2025
Зеленский готов к прямым переговорам ради мира «хоть в Стамбуле, хоть в Ватикане».
«Готовы хоть завтра» – Зеленский предложил прекратить огонь до встречи лидеров
Фото: rbc.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский предложил прекратить огонь до встречи лидеров. По его словам, Украина готова к переговорам уже со следующего дня - в любом из нейтральных мест.

«Мы предлагаем россиянам прекращение огня до встречи лидеров. Это мое личное предложение. Мы готовы к встрече - где угодно, хоть в Стамбуле, хоть в Ватикане, хоть в Швейцарии. И хоть завтра», - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что речь идет о режиме прекращения огня под наблюдением международных посредников, в частности США, чтобы оценить готовность сторон к диалогу.

«Почему прекращение огня до встречи лидеров? Потому что мы встретимся, если нет никакого понимания, если нет желания диэскалации, нет желания и взглядов, как это завершить, то прекращение огня закончится в этот же день. Если мы увидим, что можем продолжать диалог и готовы к соответствующим шагам диэскалации, то мы продолжаем», - сказал Президент, добавляя: «Режим прекращения огня с американскими мониторингами, с американскими гарантиями посредничества. Я считаю, что если русские не хотят прекращения огня долгим, то наша встреча может быть начиная с завтрашнего дня в любой день. Значит будет прекращение огня день, два, три».

Зеленский также отметил, что Турция поддерживает формат многосторонней встречи, и выразил надежду, что и президент США Дональд Трамп может присоединиться к такой инициативе.

«Если президент Трамп поддерживает такую идею, мы будем благодарны. Президент Эрдоган, уверен, не будет поддерживать, потому что во время нашего разговора он говорил, что он хотел бы встречу на четверых. Президент Эрдоган, президент Трамп, я и потом. Мы готовы к такой встрече в любой день», - резюмировал глава государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В НАГС объяснили, когда начнет действовать новая процедура классификации должностей госслужащих

Классификация должностей позволит сравнивать оплату труда на госслужбе с рынком труда в Украине – бухгалтеров с бухгалтерами, юристов с юристами, HR с HR, а не госслужащих в целом с обезличенным рынком.

Депутаты поддержали законопроект об обязательной военной подготовке для студентов-медиков и фармацевтов

Верховная Рада одобрила за основу законопроект об обязательной военной подготовке для студентов высших учебных заведений по медицинским и фармацевтическим специальностям.

Верховная Рада одобрила законопроект об образовании для военнослужащих 18-25 лет без отрыва от службы

Но пока непонятно, как военнослужащие будут это делать, и почему законопроект касается только 18-25-летних.

Парламент поддержал изменения по выплате единоразовой денежной помощи военнослужащим и их семьям

Практика выплаты единоразовой денежной помощи семьям военнослужащих в период действия военного положения свидетельствует о разном подходе уполномоченных органов к определению суммы таких выплат.

Ответственность судьи за принятое им судебное решение

ВСП стоит изменить подходы к рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей за принятые ими решения, во-первых, унифицировав свою дисциплинарную практику, во-вторых, перестав «видеть» чуть ли не в каждой дисциплинарной жалобе лишь «несогласие с судебным решением» — д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Балась
    Тетяна Балась
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олеся Чудак
    Олеся Чудак
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва