«Готовы хоть завтра» – Зеленский предложил прекратить огонь до встречи лидеров

Зеленский готов к прямым переговорам ради мира «хоть в Стамбуле, хоть в Ватикане».

Фото: rbc.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский предложил прекратить огонь до встречи лидеров. По его словам, Украина готова к переговорам уже со следующего дня - в любом из нейтральных мест.

«Мы предлагаем россиянам прекращение огня до встречи лидеров. Это мое личное предложение. Мы готовы к встрече - где угодно, хоть в Стамбуле, хоть в Ватикане, хоть в Швейцарии. И хоть завтра», - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что речь идет о режиме прекращения огня под наблюдением международных посредников, в частности США, чтобы оценить готовность сторон к диалогу.

«Почему прекращение огня до встречи лидеров? Потому что мы встретимся, если нет никакого понимания, если нет желания диэскалации, нет желания и взглядов, как это завершить, то прекращение огня закончится в этот же день. Если мы увидим, что можем продолжать диалог и готовы к соответствующим шагам диэскалации, то мы продолжаем», - сказал Президент, добавляя: «Режим прекращения огня с американскими мониторингами, с американскими гарантиями посредничества. Я считаю, что если русские не хотят прекращения огня долгим, то наша встреча может быть начиная с завтрашнего дня в любой день. Значит будет прекращение огня день, два, три».

Зеленский также отметил, что Турция поддерживает формат многосторонней встречи, и выразил надежду, что и президент США Дональд Трамп может присоединиться к такой инициативе.

«Если президент Трамп поддерживает такую идею, мы будем благодарны. Президент Эрдоган, уверен, не будет поддерживать, потому что во время нашего разговора он говорил, что он хотел бы встречу на четверых. Президент Эрдоган, президент Трамп, я и потом. Мы готовы к такой встрече в любой день», - резюмировал глава государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.