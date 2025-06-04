В Хмельницкой области дельцы продавали непригодную для потребления воду

Злоумышленники незаконно извлекали воду из недр и продавали в бутылках.

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В Хмельницкой области в суд направлен обвинительный акт в отношении трех дельцов по фактам незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствием доказано, что руководитель частного предприятия совместно с другими участниками организовал схему незаконной добычи воды из артезианской скважины, ее разлив в бутылки и дальнейшую реализацию потребителям.

Предприятие ранее занималось этим видом деятельности, однако в 2024 году разрешение было аннулировано. Несмотря на это, сообщники продолжали работу, нанеся вред в размере 22,4 млн грн.

Их противоправную деятельность прекратили правоохранители в ноябре прошлого года.

Для возмещения ущерба прокурором предъявлен иск, на имущество обвиняемых наложен арест.

Сообщникам грозит до 8 лет за решеткой.

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