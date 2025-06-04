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В декларации судьи из Днепра обнаружили недостоверные сведения на 2,6 млн грн — НАПК

16:36, 4 июня 2025
В НАПК заявили, что судья «скрыл от декларирования квартиры в Днепре, которые он, его жена и дочь использовали для проживания».
В декларации судьи из Днепра обнаружили недостоверные сведения на 2,6 млн грн — НАПК
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что завершило полную проверку декларации за 2022 год судьи районного суда г. Днепра и выявило признаки недостоверных сведений на сумму 2,6 млн грн.

В ведомстве отметили, что должностное лицо не задекларировало квартиру в Днепре, в которой он вместе с супругой и дочерью проживал в отчетный период. Стоимость арендуемой квартиры превышает 1,2 млн грн.

«Кроме того, судья «забыл» задекларировать приобретенную женой в октябре отчетного года недостроенную квартиру площадью 62,5 кв. м, стоимостью более 1,37 млн грн, расположенную в том же жилом комплексе, где он арендовал квартиру.

Судья отрицал свою осведомленность о данном объекте незавершенного строительства, утверждая, что якобы узнал о нем только во время проверки декларации НАПК. Эти утверждения опровергаются предоставленным им письменным согласием на заключение женой договора о долевом участии в строительстве, текст которого был указан в самом договоре и подписан им лично», — сообщили в НАПК.

Также там добавили, что по результатам проверки Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование в рамках уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

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судья НАПК Днепр

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