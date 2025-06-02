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Срок командировки судей в другие суды не будут ограничивать двумя годами – подписан закон

12:01, 2 июня 2025
Владимир Зеленский подписал закон об отмене ограничения срока командировки для судей.
Срок командировки судей в другие суды не будут ограничивать двумя годами – подписан закон
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Президент Владимир Зеленский подписал закон 4433-IX, который временно отменяет двухлетнее ограничение срока командировки судей в другие суды. Речь идет о принятом парламентом в целом законопроекте 12331-2 «относительно уточнения процедур конкурса на должность судьи и командировки судьи».

Таким образом, срок командировки будет действовать:

  • для апелляционных судов — до завершения текущего конкурса;
  • для местных судов — до завершения отбора + 1 год после.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в подпункте 2 пункта 56 Заключительных и переходных положений закона о судоустройстве будет исключена норма о неприменении положений абзаца 2 ч. 2 статьи 55 этого Закона относительно предельного срока командировки судьи в случае осуществления командировки судьи по решению председателя Верховного Суда.

Соответственно, переходные положения будут дополнены пунктами 88-91, которыми будет установлено, что 2-летнее ограничение общего срока командировки судьи, предусмотренное абзацем 2 ч. 2 статьи 55 этого Закона, не применяется:

  • в отношении командировки судьи апелляционного суда — до дня завершения ВККС конкурса на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов, объявленного решением Комиссии от 14 сентября 2023 года №94/зп-23;
  • в отношении командировки судьи местного суда (кроме случаев, предусмотренных п. 89 этого раздела) — в течение отбора на должность судьи местного суда, объявленного решением ВККС от 11 декабря 2024 года №366/зп-24, и одного года с дня его завершения.

Командировки судей местных и апелляционных судов, начатые и не завершенные до дня вступления в силу новым законом, продолжаются с учетом особенностей, предусмотренных этим пунктом.

Продолжение командировки судей местных и апелляционных судов осуществляет Высший совет правосудия по обращению председателя суда, в который судья командирован, и при наличии согласия такого судьи.

До дня начала работы Киевского городского окружного административного суда, а также в течение одного года с дня начала его работы, 2-летнее ограничение общего срока командировки судьи, предусмотренное абзацем 2 ч. 2 статьи 55 Закона о судоустройстве, не применяется в отношении судей местных судов, командированных в Киевский окружной административный суд до дня вступления в силу Законом «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» о уточнении процедур конкурса на должность судьи и командировки судьи». Продолжение командировки таких судей Высший совет правосудия осуществляет по обращению председателя суда, в который судья командирован, и при наличии согласия такого судьи.

Также этим законом:

  • убрали требование 75% на тестировании по истории украинской государственности (балл будет определять ВККС);
  • отменили повторное собеседование для конкурса в апелляционные суды, ВАКС, Верховный Суд;
  • дали возможность повторно сдать квалификационный экзамен во время военного положения и +1 год после (в том числе, ВАКС);
  • ограничили общий доступ к информации судейских досье, деклараций добропорядочности и родственных связей, если судья или его родственники служат в ВСУ или находятся в зоне боевых действий.

Автор: Наталя Мамченко

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