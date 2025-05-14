Верховная Рада отменила финальное собеседование для кандидатов в апелляционные суды, ВАКС и убрала требование 75% правильных ответов на тесте по украинской государственности

Верховная Рада приняла закон, который упрощает конкурсные процедуры для кандидатов в апелляционные суды, ВАКС, а также отменяет жесткие требования к сдаче теста на знание украинской государственности.

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Верховная Рада 14 мая приняла в целом закон, которым отменила финальное собеседование для кандидатов в апелляционные суды, Высший антикоррупционный суд и Верховный Суд, а также упростила требования к тесту на знание украинской государственности для кандидатов в судьи.

Соответствующие изменения предусмотрены принятым во втором чтении законопроектом 12331-2 «относительно уточнения процедур конкурса на должность судьи и командирования судьи». За – 272 народных депутата.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этот законопроект изначально касался только вопроса сроков командирования судей, но Комитет решил добавить туда положения из другого законопроекта 13114, который пленарный зал трижды не смог включить в повестку дня.

Таким образом, нормы законопроекта 13114, который не смог «добраться» даже до первой стадии, «переехали» в законопроект 12331-2, до принятия которого остался один шаг.

Спешка депутатов объясняется, в частности, простой причиной – уже 1 июня должен начаться прием документов кандидатов в АП ВАКС, и есть необходимость расширить круг лиц, которые смогут участвовать в конкурсе. Об этом в своем письме к председателю Комитета Денису Маслову написал председатель ВККС Андрей Пасечник.

Как отметило Главное юридическое управление парламента, в результате этого «концепция законопроекта 12331-2 претерпела существенные изменения». В частности, в текст проекта включены положения о проведении конкурса на должность судьи, предоставлении отпуска членам Высшей квалификационной комиссии судей с выплатой им помощи на оздоровление, изменения в Закон «О Высшем антикоррупционном суде» и т.д.

Однако во время голосования 14 мая поправка №9, которой статью 102 дополняли нормой о том, что члену ВККС предоставляется отпуск длительностью 30 рабочих дней с выплатой пособия на оздоровление в размере вознаграждения члена ВККС (то есть не менее 236 тысяч грн), была поставлена на подтверждение и не набрала необходимого количества голосов.

Также не была поддержана пленарным залом поправка №31, которой предлагалось упростить требования для кандидатов в ВАКС из числа бывших прокуроров, правоохранителей, налоговиков и депутатов.

Проходной балл за тестирование на знание истории украинской государственности будет определять сама ВККС

Законопроект предусматривает, что ВККС будет сама устанавливать допустимый балл не только для IQ-тестов, но и для теста на историю украинской государственности.

На данный момент кандидат на должность судьи считается сдавшим квалификационный экзамен по выбранной специализации суда, если он набрал не менее 75% максимально возможного балла за тестирование по истории украинской государственности, общим знаниям в сфере права и соответствующей специализации суда.

Законопроектом предусматривается считать сдавшим экзамен кандидата, который набрал не менее 75% максимально возможного балла за тестирование по общим знаниям в сфере права и соответствующей специализации суда. Таким образом, требование относительно 75% правильных ответов на тесте по истории украинской государственности убирается.

Для прохождения на следующий этап кандидату будет достаточно успешно сдать тесты по когнитивным способностям и истории украинской государственности. Таким успешным прохождением будет считаться набор среднего допустимого балла, установленного ВККС.

Таким образом, депутаты решили расширить дискрецию ВККС, чтобы она сама определила допустимый балл не только для IQ-теста, но и относительно истории государственности.

Это может потенциально расширить круг лиц, которые успешно пройдут данный этап конкурса.

Для кандидатов в апелляционные суды, ВАКС и Верховный Суд уберут финальное собеседование

Кандидаты на судейские должности в конкурсных процедурах проходят несколько собеседований.

Законодатели предлагают упростить процедуру и убрать финальное собеседование для кандидатов в ВАКС, Верховный Суд и апелляционные суды. Такое собеседование останется только для местных судов.

Соответственно, в п. 4 ч. 4 статьи 79-3, которая регулирует особенности проведения конкурса на занятие вакантной должности судьи апелляционного суда, высшего специализированного суда (то есть ВАКС и в дальнейшем созданных СОАС и СААС) или судьи Верховного Суда, предлагают установить, что ВККС по результатам квалификационного оценивания кандидатов на должность судьи апелляционного суда, высшего специализированного суда или судьи Верховного Суда принимает решение о подтверждении или неподтверждении способности таких кандидатов осуществлять правосудие в соответствующем суде, определяет рейтинг для участия в конкурсе кандидатов, которые подтвердили способность осуществлять правосудие в соответствующем суде, определяет победителя конкурса на занятие вакантной должности судьи в соответствующем суде и принимает решение о рекомендации или об отказе в предоставлении рекомендации о назначении кандидата на должность судьи.

Соответственно, в ч. 1 статьи 79-5 («завершение конкурса на занятие вакантной должности судьи») предлагается установить, что после определения победителя конкурса на занятие вакантной должности судьи местного суда ВККС на своем заседании проводит с ним собеседование (вместо ныне действующей нормы «после определения победителя конкурса ВККС на своем заседании проводит с ним собеседование»).

Таким образом, финальное собеседование, по результатам которого Высшая квалификационная комиссия судей принимает решение о рекомендации или об отказе в предоставлении рекомендации о назначении кандидата на должность судьи; или решение о рекомендации о переводе судьи (если победителем конкурса на должность судьи местного суда стал судья) останется только для вакансий в местных судах.

«Таким образом, по редакции проекта после определения победителя конкурса на занятие вакантной должности ВККС на своем заседании будет проводить собеседование только с победителем на должность судьи местного суда и не будет проводить такое собеседование с победителями на должность судьи других судов, например, апелляционных.

Однако, на наш взгляд, такие изменения являются некомплексными, поскольку они не вписываются в содержание и название статьи 79-5 Закона и требуют соответствующего корректирования с другими положениями главы 3 «Конкурс и назначение на должность судьи» раздела IV «Порядок занятия должности судьи» Закона», отметили в Главном юридическом управлении парламента.

Документы на конкурс можно подать повторно

Законопроектом предлагается установить, что на период действия военного положения и в течение одного года с дня его завершения не применяются положения ч. 9 статьи 74 и ч. 3 статьи 84.

То есть, во время военного положения и еще год после не будут действовать нормы относительно ограничения в один год для повторного участия, а именно о том, что:

Кандидат на должность судьи, который не явился для сдачи квалификационного экзамена без уважительных причин, отказался от его сдачи или не сдал его, может быть допущен к сдаче такого экзамена повторно не ранее чем через год.

Судья (кандидат на должность судьи) может обратиться в ВККС с заявлением о проведении его квалификационного оценивания не ранее чем через год с дня принятия Комиссией решения по результатам последнего квалификационного оценивания, кроме случаев подачи судьей заявления о проведении оценивания на занятие вакантной должности судьи в суде другой инстанции или другой специализации.

Изменения относительно досье

Законодатели предлагают на время военного положения установить ограничения для общего доступа к:

1) любой информации судейского досье (досье кандидата на должность судьи) лица, которое проходит военную службу, относительно такой службы;

2) любой информации судейского досье (досье кандидата), декларации родственных связей судьи (кандидата) о членах семьи и близких лицах, которые:

являются военнослужащими;

находятся на территории ведения активных боевых действий (для которых не определена дата завершения) или временно оккупированных РФ территориях Украины (для которых не определена дата завершения временной оккупации), по причинам, не зависящим от воли таких членов семьи или близких лиц (плен, состояние здоровья и т.д.);

относятся к другим категориям лиц, указанным в частях 7-14 статьи 45 Закона «О предотвращении коррупции», декларации которых в соответствии с пунктом 2-11 Заключительных положений Закона «О предотвращении коррупции» не подлежат отражению в открытом доступе.

ВККС ограничивает доступ к информации в случае поступления обоснованного письменного ходатайства судьи или кандидата на должность судьи.

Кроме того, на данный момент п. 4 ч. 4 ст. 85 предусматривает, что судейское досье должно содержать информацию о результатах прохождения в Национальной школе судей специальной подготовки кандидата на должность судьи, подготовки судьи в течение пребывания на должности судьи. Законодатели предлагают предусмотреть, что досье будет содержать информацию о результатах прохождения в НШСУ начальной подготовки, а также подготовки судьи в течение пребывания на должности судьи.

Также будет предусмотрено, что досье кандидата на должность судьи должно содержать документы, поданные кандидатом на должность судьи в соответствии с ч. 1 статьи 72 или ч. 3 статьи 79-3 закона.

Сроки командирования

В подпункте 2 пункта 56 Заключительных и переходных положений будет исключена норма о неприменении положений абзаца 2 ч. 2 статьи 55 этого Закона относительно предельного срока командирования судьи в случае осуществления командирования судьи по решению председателя Верховного Суда.

Соответственно, переходные положения будут дополнены пунктами 88-91, которыми будет установлено, что 2-летнее ограничение общего срока командирования судьи, предусмотренное абзацем 2 ч. 2 статьи 55 этого Закона, не применяется:

относительно командирования судьи апелляционного суда – до дня завершения ВККС конкурса на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов, объявленного решением Комиссии от 14 сентября 2023 года №94/зп-23;

относительно командирования судьи местного суда (кроме случаев, предусмотренных п. 89 этого раздела) – в течение отбора на должность судьи местного суда, объявленного решением ВККС от 11 декабря 2024 года № 366/зп-24, и одного года с дня его завершения.

Командирования судей местных и апелляционных судов, начатые и не завершенные до дня вступления в силу Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» относительно уточнения процедур конкурса на должность судьи и командирования судьи», продолжаются с учетом особенностей, предусмотренных этим пунктом. Продление командирования судей местных и апелляционных судов осуществляет Высший совет правосудия по обращению председателя суда, в который судья командирован, и при наличии согласия такого судьи.

До дня начала работы Киевского городского окружного административного суда, а также в течение одного года с дня начала его работы, 2-летнее ограничение общего срока командирования судьи, предусмотренное абзацем 2 ч. 2 статьи 55 этого Закона, не применяется относительно судей местных судов, командированных в Киевский окружной административный суд до дня вступления в силу Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» относительно уточнения процедур конкурса на должность судьи и командирования судьи». Продление командирования таких судей Высший совет правосудия осуществляет по обращению председателя суда, в который судья командирован, и при наличии согласия такого судьи.

Автор: Наталя Мамченко

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