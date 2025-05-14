ВСП сообщил, сколько судей было отстранено от осуществления правосудия в течение января – апреля

В течение января – апреля 2025 года в Высший совет правосудия поступило 6 ходатайств Офиса Генерального прокурора, а именно:
4 ходатайства о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности;
2 ходатайства о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия.
За четыре месяца 2025 года в ВСП поступило 4 представления о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей, по результатам рассмотрения которых Советом принято:
3 решения о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей;
1 решение об отказе в удовлетворении представления о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей.
По результатам рассмотрения ходатайств за указанный период Высшим советом правосудия принято:
5 решений об удовлетворении ходатайств Офиса Генерального прокурора, из них:
– 3 решения о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;
– 2 решения о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;
1 решение об отказе в удовлетворении ходатайства о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.
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