Суд подтвердил штраф для предприятия более 31 млн грн по делу о нарушениях в регистрации 218 налоговых накладных

Плательщика обязали заплатить 31,7 миллиона гривен за нарушение сроков налоговой отчетности.

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Налоговая служба в Полтавской области сообщает, что контролирующим органом проведена камеральная проверка плательщика, по результатам которой составлен акт и установлены нарушения предельных сроков регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных. На основании акта проверки контролирующим органом принято налоговое уведомление-решение, которым применены штрафные (финансовые) санкции в размере 31 715 818,76 гривен.

Коллегия судей указала, что налоговые накладные, несвоевременная регистрация которых стала основанием для применения штрафа, согласно спорному налоговому уведомлению-решению, регистрировались в пределах имеющегося лимита, что подтверждается предоставленной ответчиком информацией относительно регистрационного лимита для регистрации налоговых накладных за период с апреля 2022 года по май 2023 года по датам формирования этого лимита в соответствии с информационной системой Государственной налоговой службы Украины, подсистемой Реестр операций СЭА НДС.

Во-вторых, ни Налоговым кодексом Украины, ни приказом Министерства финансов Украины от 29 июля 2022 года № 225, которым утвержден Порядок подтверждения возможности или невозможности исполнения налогоплательщиком обязанностей, определённых в подпункте 69.1 пункта 69 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины (далее – НК Украины), не предусмотрено такой причины для несвоевременной регистрации налогоплательщиком составленных им налоговых накладных и, соответственно, неуплаты налоговых обязательств из-за нерегистрации налоговых накладных контрагентом такого налогоплательщика, которые бы (после их регистрации контрагентом) предоставляли налогоплательщику право на увеличение своего налогового кредита и таким образом возможность регистрации своих налоговых накладных без увеличения налоговых обязательств, которые фактически перекрывались бы полученным налоговым кредитом.

Фактически аргументы истца сводятся не столько к невозможности регистрации своих налоговых накладных в сроки, установленные действующим законодательством после их составления, сколько к нежеланию истца их регистрировать, поскольку регистрация таких накладных существенно увеличила бы налоговые обязательства истца по НДС, так как на момент регистрации этих накладных он не получил налоговый кредит по НДС от своего контрагента из-за нерегистрации им налоговых накладных, выписанных в пользу истца, тогда как у такого контрагента имелось соответствующее решение от контролирующего органа о невозможности своевременного выполнения таким налогоплательщиком своей налоговой обязанности, а у истца такого решения не было.

Суд обратил внимание, что из приложения № 1 к акту проверки следует, что факт несвоевременной регистрации контролирующим органом установлен в отношении 218 налоговых накладных, составленных истцом за период с мая 2022 года по май 2023 года.

Суд отметил, что Законом Украины № 2260-IX от 12 мая 2022 года «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно особенностей налогового администрирования налогов, сборов и единого взноса во время действия военного, чрезвычайного положения», который вступил в силу 27.05.2022, прекращено применение положений законодательства о моратории (приостановке) применения штрафных (финансовых) санкций (штрафов) на период действия военного, чрезвычайного положения и/или на период действия карантина, которые распространялись на правоотношения, урегулированные пунктом 52-1 подраздела 10 раздела XX Переходные положения НК Украины.

Аналогичный правовой вывод изложен в постановлении Верховного Суда от 30.01.2024 по делу № 280/4484/23.

Указанные аргументы привели к вынесению 24.04.2025 постановления Вторым апелляционным административным судом по делу № 440/352/24 в пользу контролирующего органа.

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