Суд підтвердив штраф для підприємства більше 31 млн грн у справі про порушення у реєстрації 218 податкових накладних

Платника зобов’язали сплатити 31,7 мільйона гривень за порушення термінів податкової звітності.

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Податкова служба у Полтавській області повідомляює, що контролюючим органом проведено камеральну перевірку платника, за наслідками якої складено акт та встановлено порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. На підставі акту перевірки контролюючим органом прийнято податкове повідомлення-рішення, яким застосовано штрафні (фінансові) санкції у розмірі 31 715 818,76 гривень.

Колегія суддів зазначила, що податкові накладні, несвоєчасність реєстрації яких стала підставою для застосування штрафу, згідно зі спірним податковим повідомленням-рішенням, реєструвались в межах наявного ліміту, що підтверджується наданою відповідачем інформацією щодо реєстраційного ліміту для реєстрації податкових накладних за період з квітня 2022 року по травень 2023 року в розрізі дати формування цього ліміту відповідно до інформаційної системи Державної податкової служби України, підсистеми Реєстр операцій СЕА ПДВ.

По-друге, ані Податковим кодексом України, ані наказом Міністерства фінансів України від 29 липня 2022 року № 225, яким затверджено Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов`язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (далі – ПК України), не передбачено такої підстави для несвоєчасної реєстрації платником податків складених ним податкових накладних та, відповідно, несплати податкових зобов`язань, через нереєстрацію податкових накладних контрагентом такого платника податкових накладних, які б (після їх реєстрації контрагентом) надавали платнику право на збільшення свого податкового кредиту і тим самим можливість реєстрації своїх податкових накладних без збільшення податкових зобов`язань, які б фактично перекривалися отриманим податковим кредитом.

Фактично аргументи позивача зводяться не стільки до неможливості реєстрації своїх податкових накладних у строки, визначені чинним законодавством після їх складання, а до небажання позивача їх реєструвати, оскільки реєстрація таких накладних суттєво б збільшила податкові зобов`язання позивача з ПДВ, так як на момент реєстрації таких накладних він не отримав податкового кредиту з ПДВ від свого контрагента через нереєстрацію ним податкових накладних, виписаних на користь позивача, в той час, коли у такого контрагента було відповідне рішення від контролюючого органу щодо неможливості своєчасного виконання таким платником податків свого податкового обов`язку, а у позивача такого рішення не було.

Суд звернув увагу, що з додатку № 1 до акту перевірки слідує, що факт несвоєчасної реєстрації контролюючим органом встановлено щодо 218 податкових накладних, складених позивачем за період з травня 2022 року по травень 2023 року.

Суд зауважив, що Законом України № 2260-IX від 12 травня 2022 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану», який набрав чинності 27.05.2022, припинено застосовування положення законодавства щодо мораторію (зупинення) застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) на період дії воєнного, надзвичайного стану та/або на період дії карантину, які поширювалися на правовідносини, що врегульовувались пунктом 52-1 підрозділу 10 розділу XX Перехідні положення ПК України.

Аналогічний правовий висновок викладено у постанові Верховного Суду від 30.01.2024 у справі № 280/4484/23.

Зазначені аргументи призвели до винесення 24.04.2025 постанови Другим апеляційним адміністративним судом у справі №440/352/24 на користь контролюючого органу.

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