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200 камер поза законом – Естонія зупинила систему розпізнавання номерів

11:11, 14 травня 2025
В Естонії тимчасово призупинили використання камер розпізнавання авто через відсутність правових підстав.
200 камер поза законом – Естонія зупинила систему розпізнавання номерів
Фото: lviv.vgorode.ua
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Влада Естонії тимчасово зупинила використання системи камер розпізнавання номерних знаків через брак чіткого правового регулювання. Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Рішення ухвалено після того, як Інспекторат з питань захисту даних надіслав Міністерству внутрішніх справ листа з висновком про те, що нинішнє застосування камер у превентивній діяльності поліції не має достатнього юридичного підґрунтя.

У документі наголошується, що для легалізації збору таких даних необхідно внести зміни до законодавства: зокрема, чітко визначити мету збирання інформації, типи дозволених для зберігання даних, терміни збереження, а також відповідальних осіб.

Публічна дискусія навколо теми розгорілася після розслідування видання Eesti Ekspress, яке у квітні з’ясувало, що поліція понад 10 років використовує мережу з 200 таких камер. Щомісяця вони фіксують понад 20 мільйонів зображень автомобілів, які зберігаються в базі даних і допомагають у слідчих діях. Водночас система діяла без публічного обговорення, а кілька останніх очільників МВС, включно з нинішнім міністром Ігорем Таро, навіть не знали про її існування.

Міністр внутрішніх справ оголосив, що з 14 травня використання камер призупинено до ухвалення відповідних законодавчих змін.

«Зараз стало очевидно, що використання камер розпізнання номерних знаків і зберігання отриманих з них інформації потребує більш точного і грунтовного врегулювання», — заявив Таро.

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