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200 камер вне закона – Эстония остановила систему распознавания номеров

11:11, 14 мая 2025
В Эстонии временно приостановили использование камер распознавания авто из-за отсутствия правовых оснований.
200 камер вне закона – Эстония остановила систему распознавания номеров
Фото: lviv.vgorode.ua
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Власти Эстонии временно остановили использование системы камер распознавания номерных знаков из-за отсутствия четкого правового регулирования. Об этом сообщает эстонский вещатель ERR.

Решение принято после того, как Инспекторат по вопросам защиты данных направил Министерству внутренних дел письмо с выводом о том, что нынешнее применение камер в превентивной деятельности полиции не имеет достаточного юридического основания.

В документе отмечается, что для легализации сбора таких данных необходимо внести изменения в законодательство: в частности, четко определить цель сбора информации, типы разрешенных для хранения данных, сроки хранения, а также ответственных лиц.

Публичная дискуссия вокруг темы разгорелась после расследования издания Eesti Ekspress, которое в апреле выяснило, что полиция более 10 лет использует сеть из 200 таких камер. Ежемесячно они фиксируют более 20 миллионов изображений автомобилей, которые хранятся в базе данных и помогают в следственных действиях. В то же время система действовала без публичного обсуждения, а несколько последних руководителей МВД, включая нынешнего министра Игоря Таро, даже не знали о ее существовании.

Министр внутренних дел объявил, что с 14 мая использование камер приостановлено до принятия соответствующих законодательных изменений.

«Сейчас стало очевидно, что использование камер распознавания номерных знаков и хранение полученных с них информации требует более точного и основательного урегулирования», - заявил Таро.

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