Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект о цифровизации исполнительного производства

Парламент решил отправить на повторное второе чтение законопроект 9363 о цифровизации исполнительного производства.

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Верховная Рада 14 мая не проголосовала за принятие в целом законопроекта 9363 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно цифровизации исполнительного производства». Законопроект был внесен еще в июне 2023 года.

В итоге депутаты решили отправить его на повторное второе чтение.

Напоминаем, ранее «Судебно-юридическая газета» сравнила, какие изменения будут внесены в законы в результате его принятия, с учетом финальной редакции законопроекта ко второму чтению с учетом учтенных комитетом поправок.

Автор: Наталя Мамченко

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