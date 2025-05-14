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В Гоструда объяснили, что следует учесть при выплате окончательного расчета уволенному работнику

14:36, 14 мая 2025
Работодатель обязан в день выплаты окончательного расчета в письменном виде уведомить работника обо всех начисленных и выплаченных ему суммах, отдельно указав каждый вид выплаты.
В Гоструда объяснили, что следует учесть при выплате окончательного расчета уволенному работнику
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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, что следует учесть при выплате окончательного расчета уволенному работнику.

Отмечается, что когда работник увольняется, все суммы, принадлежащие ему от предприятия, учреждения, организации, выплачиваются именно в день увольнения.

Это требование статьи 116 Кодекса законов о труде Украины напомнили должностные лица Гоструда.

Они обратили внимание и на другую норму упомянутой статьи: о суммах, начисленных и выплаченных работнику при увольнении, с указанием отдельно каждого вида выплаты (основная и дополнительная заработная плата, поощрительные и компенсационные выплаты, другие выплаты, на которые работник имеет право согласно условиям трудового договора в соответствии с законодательством, в частности, при увольнении) работодатель должен в письменном виде уведомить работника в день их выплаты.

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увольнение Гоструда

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