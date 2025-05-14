У Держпраці пояснили, що слід врахувати при виплаті остаточного розрахунку звільненому працівнику

Роботодавець зобов’язаний у день виплати остаточного розрахунку письмово повідомити працівника про всі нараховані та виплачені йому суми, окремо зазначивши кожен вид виплати.

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Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, що слід врахувати при виплаті остаточного розрахунку звільненому працівнику.

Зазначається, що коли працівник звільняється, всі суми, що належать йому від підприємства, установи, організації, виплачуються саме в день звільнення.

Цю вимогу статті 116 Кодексу законів про працю України нагадали посадовці Держпраці.

Вони звернули увагу й на іншу норму згаданої статті: про суми, нараховані та виплачені працівникові при звільненні, з зазначенням окремо кожного виду виплати (основна та додаткова заробітна плата, заохочувальні та компенсаційні виплати, інші виплати, на які працівник має право згідно з умовами трудового договору й відповідно до законодавства, зокрема, при звільненні) роботодавець повинен письмово повідомити працівника в день їх виплати.

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