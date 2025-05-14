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Дев'ять втеч за два роки – на Львівщині суд покарав солдата за СЗЧ

12:12, 14 травня 2025
На Львівщині військовослужбовця судили за багаторазові втечі з частини.
Дев'ять втеч за два роки – на Львівщині суд покарав солдата за СЗЧ
Фото з відкритих джерел
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У Львівській області суд виніс вирок старшому солдату, який упродовж 2024–2025 років дев’ять разів самовільно залишав місце служби. Про це йдеться у рішенні Франківського районного суду Львова у справі № 465/3316/25.

Згідно з матеріалами справи, один із епізодів втечі тривав пів року, в інших випадках чоловік був відсутній по кілька днів або тиждень, після чого повертався і знову тікав.

На суді військовий визнав провину і пояснив свої дії необдуманістю. Суд кваліфікував його дії як самовільне залишення військової частини (СЗЧ) та призначив покарання — 5 років позбавлення волі.

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суд Львів військові СЗЧ

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