Андрій Білоус, якого звинувачують у домаганнях, залишив посаду директора Молодого театру

Андрій Білоус подав заяву на звільнення за угодою сторін.

Фото: blik.ua

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Андрій Білоус залишив посаду директора – художнього керівника Київського академічного Молодого театру. Про це повідомили в Департаменті культури КМДА.

«Зокрема, Андрій Білоус подав заяву на звільнення за угодою сторін. Також уже підписано відповідний наказ Департаменту», - сказано у заяві.

Зазначається, що усі подальші кадрові рішення щодо тимчасового виконання обов’язків керівника театру будуть ухвалені відповідно до нормативно-правових актів в установленому порядку.

Також там додають, що Департамент культури неодноразово заявляв про принципову позицію щодо неприпустимості будь-яких проявів харасменту, дискримінації та вчинення образливих чи принизливих дій у комунальних закладах культури.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, у Києві поліція почала розслідування щодо викладача столичного університету, якого звинувачують у домаганнях. За даними ЗМІ, мова йде про викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса.

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